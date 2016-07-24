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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сан-Паулу
Гремио - Сан-Паулу: обзор матча 24 июля 2016
Гремио
24.07.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гремио - Сан-Паулу
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Сан-Паулу
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
09:50
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Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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24 октября
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