Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Санта-Круз - Интернасьонал
Санта-Круз - Интернасьонал: обзор матча 10 июля 2016
Санта-Круз
10.07.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Санта-Круз - Интернасьонал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
5 : 0
11.12.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 37 тур
Санта-Круз
5 : 1
28.11.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Санта-Круз
3 : 3
21.11.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
1 : 0
17.11.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 34 тур
Санта-Круз
1 : 0
06.11.2016
Америка Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Санта-Круз
Интернасьонал
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
09:47
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
09:47
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+