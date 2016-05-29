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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Босния и Герцеговина
Испания - Босния и Герцеговина: обзор матча 29 мая 2016
Испания
29.05.2016, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Босния и Герцеговина
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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