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Швейцария - Бельгия

28.05.2016, Суббота, 17:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Швейцария - Бельгия
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    Рейтинг: +13

    timamusab 28 мая 2016, 20:37

    Де Брюйне, как всегда тащит, что сити, что бельгию, красава!

    0
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 28 мая 2016, 12:16

    0 2

    0
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 28 мая 2016, 08:56

    Ничья

    1
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    Рейтинг: +8

    ishumakov > CMRDSA 28 мая 2016, 09:24

    Надеюсь результативная))

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    Рейтинг: +8

    ishumakov 27 мая 2016, 10:39

    1-1

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