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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лорьян - Тур
Лорьян - Тур: обзор матча 24 января 2009
Лорьян
24.01.2009, суббота, 18:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Тур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лорьян - Тур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Информация о матче
Стадион:
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Лорьян
Тур
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