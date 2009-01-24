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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ипсвич Таун
Челси - Ипсвич Таун: обзор матча 24 января 2009
Челси
24.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Ипсвич Таун
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Информация о матче
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