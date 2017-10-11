Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Колумбия
Перу - Колумбия: обзор матча 11 октября 2017
Перу
11.10.2017, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Колумбия
76'
Х. Паоло Герреро
56'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Колумбия
ГОЛ! 1:1!
Х. Паоло Герреро
76'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Желтая карточка
А. Каррильо
45'
+1
11'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Карлос Санчес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Дуван Сапата
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Колумбия
3
Стефан Медина
ЦЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Галлезе
19
Йотун
2
Родригес
15
Рамос
6
Трауко
13
Тапиа
3
Корсо
10
Куэва
18
Каррильо
20
Флорес
9
Герреро
3-2-1-2
1
Оспина
4
Ариас
23
Санчес
18
Фабра
11
Куадрадо
6
Санчес
10
Родригес
9
Фалькао
7
Сапата
Остались в запасе
Перу
Колумбия
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
3
Стефан Медина
ЦЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Остались в запасе
3
Стефан Медина
ЦЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Перу - Колумбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Новости команд
Все
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+