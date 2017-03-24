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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Перу
Венесуэла - Перу: обзор матча 24 марта 2017
Венесуэла
24.03.2017, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
2 : 2
Завершен
Перу
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
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Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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06.10.2026
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02.10.2026
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