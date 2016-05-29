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Томь-2 - Сибирь-2

29.05.2016, Воскресенье, 11:00 мск Томск, стадион Темп Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур Томь-2 - Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
20 тур
22 октября, четверг 11:00 Томь-2 1:4 Сибирь-2
2 тур
22 июля, среда 16:00 Сибирь-2 2:2 Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
28 тур
25 мая, понедельник 14:00 Томь-2 3:1 Сибирь-2
14 тур
23 сентября, вторник 13:00 Сибирь-2 1:1 Томь-2
8 тур
23 августа, суббота 15:00 Томь-2 1:2 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
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