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Тринидад и Тобаго - Гватемала

03.09.2016, Суббота, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Тринидад и Тобаго - Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), группа C
Групповой раунд, 1 тур
14 ноября, суббота 04:06 Гватемала 1:2 Тринидад и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, группа C
1 тур
10 июля, пятница 02:00 Тринидад и Тобаго 3:1 Гватемала
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 6 4 1 1 20:3 +17 13
2. Тринидад и Тобаго 6 3 2 1 13:9 +4 11
3. Гватемала 6 3 1 2 18:11 +7 10
4. Сент-Винсент и Гренадины 6 0 0 6 6:34 -28 0
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 4 сентября 2016, 00:26

    Без денег тоже хорошо.

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