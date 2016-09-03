Тринидад и Тобаго - Гватемала

Без денег тоже хорошо.
|Групповой раунд, 1 тур
|14 ноября, суббота
|04:06
|Гватемала
|1:2
|Тринидад и Тобаго
|Групповой раунд, 1 тур
|14 ноября, суббота
|04:06
|Гватемала
|1:2
|Тринидад и Тобаго
|1 тур
|10 июля, пятница
|02:00
|Тринидад и Тобаго
|3:1
|Гватемала
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|6
|4
|1
|1
|20:3
|+17
|13
|2.
|Тринидад и Тобаго
|6
|3
|2
|1
|13:9
|+4
|11
|3.
|Гватемала
|6
|3
|1
|2
|18:11
|+7
|10
|4.
|Сент-Винсент и Гренадины
|6
|0
|0
|6
|6:34
|-28
|0
Без денег тоже хорошо.