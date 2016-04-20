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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Бранн
Викинг - Бранн: обзор матча 20 апреля 2016
Викинг
20.04.2016, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бранн
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Статистика матча Викинг - Бранн
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Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Лига чемпионов, Общий этап
Астон Вилла
3 : 1
21.10.2026
Викинг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
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22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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2 : 2
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
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3 : 2
01.11.2026
Мольде
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Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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