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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Северная Ирландия
Уэльс - Северная Ирландия: обзор матча 24 марта 2016
Уэльс
24.03.2016, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1 HD
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