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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 16 декабря 2015
Ювентус
16.12.2015, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Торино
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
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- : -
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