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Материалы

Чили - Уругвай

16.11.2016, Среда, 02:30 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур Чили - Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
4 тур
18 ноября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
25 июня, четверг 02:30 Чили 1:0 Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Чили 1:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
12 тур
27 марта, среда 03:30 Чили 2:0 Уругвай
3 тур
12 ноября, суббота 02:00 Уругвай 4:0 Чили
Кубок Америки 2011, группа C
2 тур
9 июля, суббота 02:15 Уругвай 1:1 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2010

18 ноября, четверг 02:00 Чили 2:0 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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