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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Эвертон
Мидлсбро - Эвертон: обзор матча 01 декабря 2015
Мидлсбро
01.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мидлсбро - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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2 : 2
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Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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