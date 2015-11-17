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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Швейцария
Австрия - Швейцария: обзор матча 17 ноября 2015
Австрия
17.11.2015, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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