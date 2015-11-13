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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Исландия
Польша - Исландия: обзор матча 13 ноября 2015
Польша
13.11.2015, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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