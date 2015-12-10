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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - АЗ Алкмаар
Атлетик - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 декабря 2015
Атлетик
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
43'
К. Сола
47'
М. Сан Хосе (П)
26'
Й. ван Овереем
88'
Э. Саборит (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - АЗ Алкмаар
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Э. Саборит
Замена
А. Акетче
️️️️
Х. Эрасо
81'
80'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Й. ван Овереем
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
К. Сола
77'
Желтая карточка
С. Мерино
77'
75'
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Т. Ауэян
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сан Хосе
70'
64'
Замена
М. Танкович
️️️️
Г. Хуппертс
63'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
55'
Желтая карточка
Т. Хайе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Сан Хосе
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Сола
Пас отдал
Э. Саборит
43'
26'
ГОЛ! 0:1!
Й. ван Овереем
Пас отдал
Б. Ринстра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
38
Томас Ауэян
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
22
Ахилле Варнольд
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
3-5-2
1
Эррерин
2
Боведа
12
Сан Хосе
4
Саборит
17
Рико
14
Сусаета
18
Гурпеги
6
Элустондо
14
Эрасо
9
Сола
9
Мерино
3-1-5-1
16
Коутиньо
4
Юханссон
6
Гаувелеув
32
Люккассен
8
ван Овереем
38
Ауэян
23
Ринстра
14
Хуппертс
16
Ортис
19
Хайе
14
Янссен
14
Эрасо
47
Акетче
47
Акетче
14
Эрасо
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
9
Сола
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Сола
38
Ауэян
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
38
Ауэян
14
Хуппертс
22
Танкович
22
Танкович
14
Хуппертс
8
ван Овереем
21
Мюрен
21
Мюрен
8
ван Овереем
Остались в запасе
Атлетик
АЗ Алкмаар
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Ахилле Варнольд
ЦФ
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахилле Варнольд
ЦФ
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Атлетик - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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