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Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Атлетик
АЗ Алкмаар - Атлетик: обзор матча 01 октября 2015
АЗ Алкмаар
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
55'
М. Хенриксен
65'
Э. Боведа (АГ)
75'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Атлетик
Желтая карточка
Д. Коутиньо
90'
Замена
Т. Хайе
️️️️
Д. Соуза
87'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
В. Янссен
78'
Замена
Д. Люккассен
️️️️
М. Танкович
76'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
Э. Боведа
71'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Боведа
65'
63'
Замена
А. Адурис
️️️️
К. Сола
63'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Итурраспе
57'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Акетче
ГОЛ! 1:0!
М. Хенриксен
Пас отдал
М. Танкович
55'
53'
Желтая карточка
А. Итурраспе
50'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Юханссон
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Кике Сола
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-3-2
16
Коутиньо
70
Хапс
6
Гаувелеув
14
ван дер Линден
4
Юханссон
8
ван Овереем
23
Ринстра
7
Хенриксен
36
Дабни Соуза
14
Янссен
22
Танкович
3-4-1-2
1
Эррерин
15
Леке
14
Ляпорт
2
Боведа
14
Эрасо
18
Гурпеги
17
Рико
8
Итурраспе
47
Акетче
25
Вигуэра
9
Сола
22
Танкович
32
Люккассен
32
Люккассен
22
Танкович
36
Дабни Соуза
19
Хайе
19
Хайе
36
Дабни Соуза
14
Янссен
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Янссен
8
Итурраспе
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Итурраспе
9
Сола
20
Адурис
20
Адурис
9
Сола
47
Акетче
9
Уильямс
9
Уильямс
47
Акетче
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Атлетик
1
Серхио Рочет
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча АЗ Алкмаар - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
АФАС Штадион
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