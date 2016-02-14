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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 14 февраля 2016
Истанбул Башакшехир
14.02.2016, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
25'
Э. Вишча
78'
Д. Тосун
83'
А. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Хатчинсон
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
69'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Г. Торе
61'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
О. Шахан
Желтая карточка
А. Епуряну
55'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Бешикташ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
14
Иртегюн
8
Моссоро
10
Вишча
2-5-1-1
29
Зенгин
32
Бек
12
Кейбаши
15
Озякуп
30
Торе
7
Соса
10
Шахан
13
Хатчинсон
20
Уйсал
27
Гомес
30
Торе
23
Тосун
23
Тосун
30
Торе
10
Шахан
7
Куарежма
7
Куарежма
10
Шахан
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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