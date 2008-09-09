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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 09 сентября 2008
Труа
09.09.2008, вторник, 22:00
Кубок Французской Лиги
2 : 1
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Труа - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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Труа
Анжер
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
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