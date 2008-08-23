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Расписание матчей
Италия. Кубок
Асколи - Бари
Асколи - Бари: обзор матча 23 августа 2008
Асколи
23.08.2008, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Бари
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Асколи - Бари
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0
0
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
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1 : 1
06.11.2026
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Ареццо
0 : 0
01.11.2026
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Италия. Серия В, 9 тур
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27.10.2026
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24.10.2026
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1 : 1
17.10.2026
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Бари
Италия. Серия В, Финал
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0 : 0
22.05.2026
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15.05.2026
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01.05.2026
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Бари
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19 июня
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2024.06.02 14:28
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