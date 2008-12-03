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Расписание матчей
Англия. Кубок
Карлайл Юнайтед - Крю Александра
Карлайл Юнайтед - Крю Александра: обзор матча 03 декабря 2008
Карлайл Юнайтед
03.12.2008, среда, 22:45
Англия. Кубок
0 : 2
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Крю Александра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 12 тур
Олдершот
1 : 3
03.10.2026
Карлайл Юнайтед
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
- : -
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Суиндон Таун
0 : 1
10.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Брантон Парк
Новости команд
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Карлайл Юнайтед
Крю Александра
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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