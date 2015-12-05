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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 05 декабря 2015
Гамбург
05.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
90'
Й. Джуру
16'
Х. Самперио
51'
Х. Самперио
76'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
ГОЛ! 1:3!
Й. Джуру
Пас отдал
Л. Холтби
90'
85'
Замена
М. Байстер
️️️️
Х. Самперио
Желтая карточка
Й. Джуру
84'
79'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
76'
ГОЛ! 0:3!
К. Клеменс
Пас отдал
Х. Самперио
68'
Замена
К. Клеменс
️️️️
П. де Бласис
Замена
А. Хант
️️️️
И. Иличевич
65'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Юнг
58'
Замена
И. Олич
️️️️
С. Шипплок
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Х. Самперио
Пас отдал
Ю. Малли
Желтая карточка
Д. Юнг
44'
43'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
22
Озтрзолек
5
Джуру
3
Клебер
2
Сакаи
21
Юнг
16
Иличевич
90
Холтби
9
Мюллер
22
Шипплок
11
Грегоритч
3-3-1-1-2
1
Кариус
18
Хара
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
19
Бенгтссон
29
Самперио
10
Малли
8
де Бласис
11
Муто
21
Юнг
21
Диас
21
Диас
21
Юнг
16
Иличевич
14
Хант
14
Хант
16
Иличевич
22
Шипплок
40
Олич
40
Олич
22
Шипплок
8
де Бласис
17
Клеменс
17
Клеменс
8
де Бласис
29
Самперио
9
Байстер
9
Байстер
29
Самперио
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Гамбург - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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