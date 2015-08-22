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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 22 августа 2015
Гамбург
22.08.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
34'
И. Иличевич
84'
П. Ласогга
89'
Й. Джуру
23'
Д. Гинчек
42'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
ГОЛ! 3:2!
Й. Джуру
Пас отдал
П. Ласогга
89'
84'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 2:2!
П. Ласогга
84'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
М. Грегоритч
78'
76'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Ф. Костич
72'
Желтая карточка
Д. Дидави
68'
Желтая карточка
Ф. Костич
Замена
И. Олич
️️️️
С. Шипплок
66'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Л. Холтби
58'
56'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Л. Рупп
53'
Вторая желтая
Ф. Кляйн
52'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
К. Гентнер
Желтая карточка
М. Грегоритч
34'
ГОЛ! 1:1!
И. Иличевич
Пас отдал
М. Грегоритч
34'
33'
Желтая карточка
Л. Рупп
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
Д. Дидави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
5
Джуру
21
Юнг
4
Спахич
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
90
Холтби
8
Экдаль
16
Иличевич
22
Шипплок
11
Грегоритч
4-2-2-2
22
Тытонь
2
Инсуа
14
Глоушек
32
Баумгартль
17
Кляйн
4
Гентнер
10
Рупп
10
Дидави
18
Костич
22
Харник
10
Гинчек
11
Грегоритч
9
Мюллер
9
Мюллер
11
Грегоритч
90
Холтби
10
Ласогга
10
Ласогга
90
Холтби
22
Шипплок
40
Олич
40
Олич
22
Шипплок
10
Рупп
5
Швааб
5
Швааб
10
Рупп
18
Костич
11
Груэсо
11
Груэсо
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
11
Вернер
10
Дидави
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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