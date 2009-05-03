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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 03 мая 2009
Кривбасс
03.05.2009, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 26 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Шахтер
Замена
️️️️
И. Дуляй
Замена
️️️️
О. Шелаев
Желтая карточка
А. Мелащенко
Замена
️️️️
М. Морено
Красная карточка
Жадсон
Желтая карточка
А. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
0
Александр Мелащенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
4-1-2-2-1
23
Хиди
0
Грановский
2
Ковальчук
8
Булку
56
Силагайлис
5
Шелаев
35
Грицай
25
Максимов
17
Бюлюкбаши
10
Костышин
0
Мелащенко
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
32
Ищенко
15
Рац
44
Дуляй
18
Левандовски
10
Жадсон
10
Виллиан
20
Гладкий
9
Морено
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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