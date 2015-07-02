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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Бт - Омония
Динамо Бт - Омония: обзор матча 02 июля 2015
Динамо Бт
02.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Омония
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17.10.2026
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Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
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11.10.2026
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0 : 2
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Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
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Омония
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Омония
1 : 4
22.10.2026
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