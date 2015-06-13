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Гватемала - Бермудские острова

13.06.2015, Суббота, 05:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , первый матч Гватемала - Бермудские острова
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