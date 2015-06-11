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Доминиканская Республика - Белиз

11.06.2015, Четверг, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , первый матч Доминиканская Республика - Белиз
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