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Барбадос - Аруба

15.06.2015, Понедельник, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Барбадос - Аруба
Первый матч: 2 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 11 июня, четверг 03:00 Аруба 0:2 Барбадос
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