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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Аруба - Барбадос
Аруба - Барбадос: обзор матча 11 июня 2015
Аруба
11.06.2015, четверг, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Барбадос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аруба - Барбадос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
Гаити
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Барбадос
1 : 1
05.06.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
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