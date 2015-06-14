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Куба - Кюрасао

14.06.2015, Воскресенье, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Куба - Кюрасао
Первый матч: 0 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 11 июня, четверг 03:00 Кюрасао 0:0 Куба
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