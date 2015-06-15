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Санта-Люсия - Антигуа и Барбуда

15.06.2015, Понедельник, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд , ответный матч Санта-Люсия - Антигуа и Барбуда
Первый матч: 3 - 1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 11 июня, четверг 02:00 Антигуа и Барбуда 1:3 Санта-Люсия
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