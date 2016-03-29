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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Мьянма
Ливан - Мьянма: обзор матча 29 марта 2016
Ливан
29.03.2016, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа G, 10 тур
1 : 1
Завершен
Мьянма
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Ливан - Мьянма
3
1
1
2
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1
1
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3
2
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
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