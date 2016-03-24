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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Мальдивы
Китай - Мальдивы: обзор матча 24 марта 2016
Китай
24.03.2016, четверг, 14:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 9 тур
4 : 0
Завершен
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Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
1 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
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