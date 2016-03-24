Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Палестина
ОАЭ - Палестина: обзор матча 24 марта 2016
ОАЭ
24.03.2016, четверг, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 9 тур
2 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ОАЭ - Палестина
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Новости команд
Все
ОАЭ
Палестина
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
15:56
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
14:50
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
Вчера, 09:27
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
Вчера, 09:17
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
15:56
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
Вчера, 09:27
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
14:50
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
Вчера, 09:17
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+