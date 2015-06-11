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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Палестина
Саудовская Аравия - Палестина: обзор матча 11 июня 2015
Саудовская Аравия
11.06.2015, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саудовская Аравия - Палестина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
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0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
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Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
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