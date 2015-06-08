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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Черногория
Дания - Черногория: обзор матча 08 июня 2015
Дания
08.06.2015, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Черногория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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