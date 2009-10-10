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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Азербайджан
Лихтенштейн - Азербайджан: обзор матча 10 октября 2009
Лихтенштейн
10.10.2009, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 11 тур
0 : 2
Завершен
Азербайджан
55'
В. Джавадов
82'
Э. Мамедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Азербайджан
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
В. Джавадов
Желтая карточка
М. Рехштайнер
Желтая карточка
Р. Садыгов
ГОЛ! 0:2!
Э. Мамедов
Замена
М. Кристен
️️️️
М. Ритцбергер
Желтая карточка
Р. Бек
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
Желтая карточка
В. Джавадов
Желтая карточка
М. Штоклаза
Желтая карточка
Т. Бек
Замена
Т. Бек
️️️️
Ф. Фогт
Желтая карточка
Д. Ахмятов
Замена
Р. Бек
️️️️
Р. Рорер
ГОЛ! 0:1!
В. Джавадов
Замена
Р. Садыгов
️️️️
В. Надиров
Желтая карточка
А. Чертоганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
14
Рафаэль Рорер
ЛП
17
Штефан Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
9
Самир Аббасов
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
16
Рожер Бек
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
3-5-1-1
0
Йеле
0
Эри
3
Штоклаза
15
Фогт
14
Рорер
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
8
Бюхель
2
Ритцбергер
17
Бюхель
7
Хаслер
3-3-3
1
Агаев
0
Шукуров
3
Юнисоглу
5
Аллахвердиев
10
Мамедов
8
Чертоганов
9
Аббасов
17
Надиров
11
Ахмятов
0
Джавадов
14
Рорер
16
Бек
16
Бек
14
Рорер
15
Фогт
9
Бек
9
Бек
15
Фогт
2
Ритцбергер
0
Кристен
0
Кристен
2
Ритцбергер
2
Маликов
2
Маликов
17
Надиров
14
Садыгов
14
Садыгов
17
Надиров
0
Джавадов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
0
Джавадов
Остались в запасе
Лихтенштейн
Азербайджан
12
Ченгиз Бичер
ВР
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Лихтенштейн - Азербайджан
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
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