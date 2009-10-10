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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Словения
Словакия - Словения: обзор матча 10 октября 2009
Словакия
10.10.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 9 тур
0 : 2
Завершен
Словения
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Словакия - Словения
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
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Хорватия
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