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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Греция
Швейцария - Греция: обзор матча 05 сентября 2009
Швейцария
05.09.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 7 тур
2 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
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