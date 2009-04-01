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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Словения
Северная Ирландия - Словения: обзор матча 01 апреля 2009
Северная Ирландия
01.04.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 6 тур
1 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Ирландия - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Виндзор Парк
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