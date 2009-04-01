Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Молдова
Швейцария - Молдова: обзор матча 01 апреля 2009
Швейцария
01.04.2009, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 6 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Зимбру
Новости команд
Все
Швейцария
Молдова
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Швейцария – Северная Македония: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Дебютный гол зенитовца Алипа не спас Казахстан от сенсационного поражения в Лиге наций
2 октября
1
Казахстан – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Казахстан – Молдова: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+