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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Албания
Дания - Албания: обзор матча 01 апреля 2009
Дания
01.04.2009, среда, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дания - Албания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Паркен
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