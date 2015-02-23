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Томь - Волгарь

23.02.2015, Понедельник, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, Финал Томь - Волгарь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
16 тур
25 октября, суббота 17:00 Волгарь 1:3 Томь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
32 тур
14 мая, вторник 16:00 Томь 1:0 Волгарь
16 тур
15 октября, понедельник 19:00 Волгарь 0:1 Томь
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