Шинник - СКА-Хабаровск

|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Шинник
|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Шинник
|29 тур
|30 марта, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|3:0
|Шинник
|11 тур
|28 августа, среда
|19:00
|Шинник
|1:2
|СКА-Хабаровск
|Групповой этап, 1 тур
|11 февраля, вторник
|17:00
|Шинник
|1:0
|СКА-Хабаровск
|19 тур
|23 ноября, пятница
|18:00
|Шинник
|2:2
|СКА-Хабаровск
|3 тур
|24 июля, вторник
|13:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Шинник
|Второй этап, 33 тур
|14 октября, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Шинник
|Второй этап, 13 тур
|4 июня, суббота
|15:00
|Шинник
|1:2
|СКА-Хабаровск
|31 тур
|22 сентября, среда
|18:30
|Шинник
|3:0
|СКА-Хабаровск
|11 тур
|21 мая, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:3
|Шинник
|31 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Шинник
|1:0
|СКА-Хабаровск
|11 тур
|22 мая, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Шинник