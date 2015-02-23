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Шинник - СКА-Хабаровск

23.02.2015, Понедельник, 13:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Шинник - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
9 тур
7 сентября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
29 тур
30 марта, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 3:0 Шинник
11 тур
28 августа, среда 19:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 1 тур
11 февраля, вторник 17:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
19 тур
23 ноября, пятница 18:00 Шинник 2:2 СКА-Хабаровск
3 тур
24 июля, вторник 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 33 тур
14 октября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник
Второй этап, 13 тур
4 июня, суббота 15:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
31 тур
22 сентября, среда 18:30 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск
11 тур
21 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:3 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
31 тур
19 сентября, суббота 18:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
11 тур
22 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 Шинник
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