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Балтика - Оренбург

22.02.2015, Воскресенье, 13:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Балтика - Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
6 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Балтика 2:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 13:00 Оренбург 2:0 Балтика
19 тур
18 октября, пятница 20:00 Балтика 2:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 49 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Балтика 2:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 20:00 Балтика 0:0 Оренбург
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 17:30 Оренбург 1:1 Балтика
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