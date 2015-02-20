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Крылья Советов - СКА-Хабаровск

20.02.2015, Пятница, 13:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Крылья Советов - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
17 тур
2 ноября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 Крылья Советов
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