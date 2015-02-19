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Тосно - Балтика

19.02.2015, Четверг, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Тосно - Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
15 тур
19 октября, воскресенье 15:00 Тосно 1:0 Балтика
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