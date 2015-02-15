СКА-Хабаровск - Оренбург

|14 тур
|11 октября, суббота
|13:00
|Оренбург
|1:1
|СКА-Хабаровск
|14 тур
|11 октября, суббота
|13:00
|Оренбург
|1:1
|СКА-Хабаровск
|28 тур
|23 марта, воскресенье
|13:00
|Оренбург
|2:1
|СКА-Хабаровск
|10 тур
|23 августа, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Оренбург
|Второй этап, 48 тур
|21 мая, понедельник
|17:00
|Оренбург
|1:0
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 38 тур
|7 ноября, понедельник
|08:00
|СКА-Хабаровск
|2:1
|Оренбург
|Второй этап, 18 тур
|27 июня, понедельник
|17:30
|Оренбург
|2:3
|СКА-Хабаровск
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|3
|3
|0
|0
|7:2
|+5
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Сахалин
|3
|0
|2
|1
|2:3
|-1
|2
|4.
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|1:6
|-5
|1