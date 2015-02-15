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СКА-Хабаровск - Оренбург

15.02.2015, Воскресенье, 17:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 2 тур СКА-Хабаровск - Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
14 тур
11 октября, суббота 13:00 Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
28 тур
23 марта, воскресенье 13:00 Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск
10 тур
23 августа, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 48 тур
21 мая, понедельник 17:00 Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 38 тур
7 ноября, понедельник 08:00 СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург
Второй этап, 18 тур
27 июня, понедельник 17:30 Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 3 3 0 0 7:2 +5 9
2. СКА-Хабаровск 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Сахалин 3 0 2 1 2:3 -1 2
4. Оренбург 3 0 1 2 1:6 -5 1
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